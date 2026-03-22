Kenya, sale a 81 il numero delle vittime delle inondazioni a marzo

NAIROBI, 22 MAR - Almeno 81 persone sono morte e migliaia sono state sfollate nel mese di marzo a causa delle devastanti inondazioni che continuano a colpire diverse regioni del Kenya, con 21 delle 47 contee attualmente interessate. Lo ha riferito sui suoi profili social il ministero degli Interni di Nairobi, specificando che sette persone risultano attualmente disperse e che poco meno di 70.000 famiglie sono rimaste senza un tetto. E' la capitale Nairobi la città più colpita, con 37 vittime. Le autorità hanno affermato che le inondazioni hanno interrotto i servizi essenziali, rendendo impraticabili strade e ponti, causando interruzioni di corrente in diverse regioni e danneggiando i sistemi di approvvigionamento idrico. Anche diverse scuole sono state interessate dal maltempo e resteranno chiuse. Nel frattempo, il dipartimento meteorologico del Kenya ha avvertito che sono previste forti piogge durante la fase iniziale della stagione delle piogge, che inizia solitamente a marzo e termina a giugno.