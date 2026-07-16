ROMA, 16 LUG - Israele intende mantenere le proprie forze nelle "zone di sicurezza" in Gaza, Libano e Siria per proteggere i confini e le comunità vicine dalle minacce dei gruppi jihadisti. Lo ha detto il ministro della Difesa Israel Katz nel corso di un colloquio notturno con il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, riferisce il Jerusalem Post.
Katz sente Hegseth, manterremo truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria
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