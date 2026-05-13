Kate, 'affascinata dalla vostra filosofia, da bambini al centro'

REGGIO EMILIA, 13 MAG - "Volevo venire a Reggio Emilia per questo mio grande interesse, sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità". Con queste parole Kate Middleton ha commentato il racconto di Ione Bartoli, una delle pioniere del Reggio Approach, che insieme ad altre due memorie storiche, Carla Moroni ed Eletta Bertani, le ha raccontato come ha avuto inizio il Reggio Approach e soprattutto cosa c'è dietro. Quale storia, dal Dopoguerra in poi. La principessa del Galles si è intrattenuta circa un'ora con le tre signore, insieme al sindaco, poi ha firmato l'albo d'onore del Comune di Reggio Emilia, prima di uscire dal municipio e di concedersi per un secondo bagno di folla in piazza Prampolini, gremita di tantissimi fan, ma anche bambini. Alla principessa Kate sono stati donati tre regali dal Comune. Il volume "Reggio Emilia" di Franco Maria Ricci, sulla storia della città; un piatto di ceramica decorato in Ars Canusina, con i fregi che richiamano quelli del castello di Matilde di Canossa e un pacchetto di "Speaking Objects", ovvero di oggetti che raccontano la storia di un luogo. Dentro, dal cappelleto alle opere di Calatrava, allo stesso Tricolore in miniatura.