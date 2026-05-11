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Kallas, 'non dare il diritto a Mosca di nominare il negoziatore'

BRUXELLES, 11 MAG - "Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas, sottolineando che Gerhard Schröder, visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, "siederebbe ad entrambi i lati del tavolo".

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