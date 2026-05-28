Kallas, discussioni su negoziatore una trappola russa, più importante la sostanza

LIMASSOL, 28 MAG - "Trovo che sia una trappola in cui la Russia vuole farci cadere, il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no. Non cadiamo in questa trappola. La negoziazione è sempre un lavoro di squadra. Ci sono aspetti positivi e negativi, c'è una strategia, il modo in cui ci si siede al tavolo. Ecco perché la sostanza è molto più importante di chi". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol. A chi gli chiedeva di un suo possibile ruolo di mediazione, "anche questa è una trappola in cui non dobbiamo cadere", ha aggiunto Kallas. "Sono l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea e potete leggere la mia descrizione del ruolo nei trattati. Naturalmente, questo significa anche rappresentare l'Europa. Ma per farlo dobbiamo essere uniti. Questo, credo, sia un messaggio molto importante: dobbiamo lavorare insieme come Europa, non come singoli membri separati, perché individualmente siamo tutti molto, molto più deboli di quanto lo siamo tutti insieme".