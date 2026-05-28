LIMASSOL, 28 MAG - "Trovo che sia una trappola in cui la Russia vuole farci cadere, il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no. Non cadiamo in questa trappola. La negoziazione è sempre un lavoro di squadra. Ci sono aspetti positivi e negativi, c'è una strategia, il modo in cui ci si siede al tavolo. Ecco perché la sostanza è molto più importante di chi". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol. A chi gli chiedeva di un suo possibile ruolo di mediazione, "anche questa è una trappola in cui non dobbiamo cadere", ha aggiunto Kallas. "Sono l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea e potete leggere la mia descrizione del ruolo nei trattati. Naturalmente, questo significa anche rappresentare l'Europa. Ma per farlo dobbiamo essere uniti. Questo, credo, sia un messaggio molto importante: dobbiamo lavorare insieme come Europa, non come singoli membri separati, perché individualmente siamo tutti molto, molto più deboli di quanto lo siamo tutti insieme".
Kallas, discussioni su negoziatore una trappola russa, più importante la sostanza
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