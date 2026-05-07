Jane Fonda organizza un concerto a New York per il free speech

NEW YORK, 07 MAG - Jane Fonda torna sulle barricate in nome del free speech: il Committee for the First Amendment fondato dall'attrice premio Oscar organizzerà a New York "Rise Up, Sing Out", un concerto in difesa del Primo Emendamento della Costituzione a cui hanno già confermato la partecipazione Bette Midler, Joy Reid, Patti Smith, Rufus Wainwright, Sasha Allen e il gruppo Broadway Inspirational Voices. L'evento è in programma il 14 giugno, giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la festa della bandiera. "La musica è da sempre uno strumento per opporsi all'autoritarismo, e sono onorata di trascorrere la serata con queste persone così determinate, talentuose e brillanti per celebrare i diritti garantiti dal nostro Primo Emendamento", ha dichiarato Jane Fonda in un comunicato: "Mentre continuiamo a vedere leader in malafede accumulare sempre più potere, è fondamentale riunirci, alzare insieme la nostra voce e restare uniti contro questa amministrazione — divertendoci anche un poco nel frattempo". Il Committee for the First Amendment è un gruppo di artisti e narratori che si uniscono per difendere la libertà di espressione contro la censura governativa e la complicità dell'industria dello spettacolo. L'iniziativa è stata lanciata lo scorso ottobre con una dichiarazione di Jane Fonda sostenuta da oltre 550 personalità di Hollywood. L'organizzazione si ispira all'originario Committee for the First Amendment, quando artisti come Lucille Ball, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Judy Garland, Gene Kelly, Frank Sinatra e il padre di Jane, Henry Fonda, si opposero agli attacchi del governo durante il maccartismo.