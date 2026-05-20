James Murdoch compra metà di Vox Media, anche il magazine New York

NEW YORK, 20 MAG - James Murdoch acquista il magazine New York e altri asset di Vox Media per oltre 300 milioni di dollari. L'acquisizione è la sua maggiore da quando lo scorso anno ha raggiunto un accordo con la sua famiglia per mettere fine alla battaglia per il controllo dell'impero mediatico del padre, Rupert Murdoch. "Vogliamo creare piattaforme in cui persone di talento possano realizzare il loro migliore lavoro", ha detto James Murdoch al New York Times, sottolineando di non essere alla ricerca di un'attività di "informazione quotidiana" ma di volere un "giornalismo di ampio respiro, capace di dialogare realmente con la cultura". Per James Murdoch l'acquisizione ha un valore anche simbolico. Nel 1977 suo padre acquistò la società a cui faceva capo il magazine New York, per poi rivenderla nel 1991. Con la prestigiosa rivista, James Murdoch e la sua società di investimento Lupa System hanno l'occasione di fare un balzo in avanti e imporsi nel panorama dei media americani. La società ha già quote in Tribeca Enterprises, che controlla il Tribeca Film Festival, oltre ad essere appoggiata finanziariamente da Bodhi Tree Systems, uno dei maggiori investitori media indiani. Inoltre Quadrivium, la fondazione che James Murdoch ha insieme alla moglie Kathryn, è sostenuta da The 19th, un redazione no profit incentrata su politica e genere, e The Bulwark, società di media digitali riconducibile al movimento 'Never Trump'.