Italiana condannata a 6 mesi in Egitto, 'ho paura, aiutateci'

ROMA, 28 APR - "Mi hanno condannato a sei mesi di carcere in Egitto. Questa notizia noi non ce l'aspettavamo e sono sconvolta. Ho paura di perdere la mia bambina. Ho paura di finire in prigione in Egitto. Non so più come fare a chiedere aiuto". Lo dice tra le lacrime in un video su Instagram Nessy Guerra, la donna condannata in appello per "adulterio". "Abbiamo fatto centinaia di appelli, ma nessuno ci ascolta. L'unica cosa che ho cercato di fare è scappare da quell'uomo con la mia bambina e proteggerla. Spero davvero che chi di competenza, il governo italiano, le istituzioni si mettano una mano sulla coscienza e ci aiutino, perché non riusciamo più ad andare avanti in questa situazione" che "sta diventando insostenibile".