Istat, in 10 anni quasi raddoppiati alunni con disabilità nelle scuole

ROMA, 27 MAG - Nell'anno scolastico 2024/2025 prosegue l'aumento, osservato negli ultimi 10 anni, del numero di alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado: il 4,8% degli iscritti (quota quasi raddoppiata in 10 anni), per un totale di 377mila studenti, +5% rispetto al precedente anno scolastico. E' quanto emerge dal rapporto Istat 'L'inclusione scolastica negli alunni con disabilità'. Parallelamente aumentano anche i docenti per il sostegno (+6%) e gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (+7%). Migliora la formazione degli insegnanti per il sostegno: in cinque anni la quota di docenti specializzati è passata dal 63% al 78%; restano 57mila docenti senza una formazione. All'avvio dell'anno scolastico il 22% dei docenti per il sostegno non era stato ancora nominato e, a distanza di un mese, il 10% dei posti risultava ancora vacante. Il 59,7% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante per il sostegno: il 50,4% nel passaggio dall'anno scolastico precedente, l'1,7% durante l'anno scolastico e il 7,4% in entrambi i casi.