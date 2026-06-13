(ANSA-AFP) - BEIRUT, 13 GIU - Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale, poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione, tra cui la città di Nabatieh, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale libanese Ani. I bombardamenti hanno colpito diverse aree specificate nell'ordine di evacuazione israeliano, tra cui i villaggi di Rihan e Sujud, situati vicino a Nabatieh, ha affermato Ani. (ANSA-AFP).
Israele lancia attacchi aerei contro il sud del Libano
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