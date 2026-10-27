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Israele, affluenza al 31,5% alle ore 12, il dato più alto dal 1977

TEL AVIV, 27 OTT - La Commissione elettorale centrale israeliana comunica che alle ore 12 (le 11 in Italia) l'affluenza alle urne a livello nazionale si attesta al 31,5%, pari a 2 milioni di votanti. E' il dato più alto dalle elezioni storiche del 1977, in cui per la prima volta vinse il Likud dopo anni di governi laburisti dalla fondazione dello Stato.

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