MADRID, 29 NOV - La candidata Podemos, Irene Montero, ha annunciato che abbandona la politica istituzionale e, pertanto, lascerà il suo seggio di eurodeputata, dopo aver definito "pessimo" il risultato elettorale ottenuto della forza della sinistra radicale, rimasta fuori al Congresso spagnolo. "La destra ha vinto queste elezioni, è la peggiore notizia per il nostro Paese", ha dichiarato Montero. "Sono tempi già difficili, ma verranno tempi peggiori", ha aggiunto.
++Irene Montero lascerà seggio di eurodeputata e abbandona la politica
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