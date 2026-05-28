Iren, 'in 72 ore 15 black out a Torino, 100 tecnici al lavoro'

TORINO, 28 MAG - Nelle ultime 72 ore a Torino "sono stati circa una quindicina" i guasti alla rete elettrica. Lo ha detto Gianluca Bufo, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Iren, in un punto stampa a seguito dei black out che si stanno registrando nel capoluogo piemontese. Nei "tre giorni di persistenza dell'ondata di calore, 13, 14 e 15 giugno" 2025, ha ricordato, erano stati 45. "Dalla registrazione dei vari eventi - ha detto Gianluca Riu, direttore operations di Ireti - anche nei casi più complicati, mediamente in 30-45 minuti siamo riusciti a rialimentare già una prima importante porzione di utenza, circa l'80% dell'utenza è alimentata nei primi 30-45 minuti, anche nei casi più complessi. Diciamo che questa reazione è stata possibile di fatto grazie alla messa in campo già dal mese di maggio, quindi già da questo mese, della task force che era stata strutturata durante gli eventi" del giugno 2025. Si tratta di "100 tecnici qualificati per operare nelle cabine di trasformazione secondarie per la ricerca e l'identificazione del guasto e anche per intervenire nella riparazione del guasto anche con necessità di scavo". Inoltre, da allora "abbiamo anche più che raddoppiato anche i mezzi tecnici in campo", come "i gruppi elettrogeni eventualmente necessari, qui arriviamo fino a 30 gruppi elettrogeni che possiamo mettere in campo contemporaneamente". "Soltanto dell'ultimo anno abbiamo investito sulla rete elettrica di Torino 100 milioni di euro, tra l'altro 30 milioni di euro in più rispetto soltanto all'anno passato. Metà di questi, quindi circa 50 milioni destinati al rinnovo vero e proprio della rete". "Ho parlato - ha detto - di una rete vecchia che ha bisogno di essere rinnovata, quindi metà, quindi circa 50 milioni destinati al rinnovo vero e proprio della rete, gli altri 50 milioni altrettanto importanti per il potenziamento della rete".