(ANSA-AFP) - TEHERAN, 03 LUG - La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. E' quanto riporta l'agenzia Irna su Telegram. (ANSA-AFP).
Iran, salma di Ali Khamenei giunta alla Grande Moschea per i funerali
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