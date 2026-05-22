ROMA, 22 MAG - "Non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo" con gli Stati Uniti "sia imminente". Lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, citato da Iran International, spiegando che nonostante gli scambi con il capo negoziatore pachistano Asim Munir siano diventati più frequenti "rappresentano la continuazione dello stesso processo diplomatico".
Iran, 'non possiamo dire che un accordo con gli Usa sia imminente'
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