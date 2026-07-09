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Iran, 'impianto militare vicino a Bushehr colpito da un attacco'

TEHERAN, 09 LUG - Un impianto militare nei pressi della città meridionale di Bushehr - sede dell'unica centrale nucleare operativa dell'Iran - è stato colpito in un attacco, secondo quanto riferito in serata dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. "Una struttura militare nelle vicinanze di Bushehr è stata attaccata e colpita da un proiettile lanciato dal nemico statunitense-sionista (israeliano)", ha dichiarato Ehsan Jahanian, vicegovernatore della provincia. Nel frattempo, un funzionario della difesa statunitense ha riferito che le forze armate degli Stati Uniti non hanno effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore.

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