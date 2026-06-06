TEHERAN, 06 GIU - L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una "flagrante" violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Il ministero degli Esteri ha affermato che si è trattato di un attacco "alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale della Repubblica islamica", denunciando il "comportamento ostile e provocatorio" di Washington.
Iran, 'gli attacchi Usa sono una violazione flagrante del cessate il fuoco'
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