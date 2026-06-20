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Iran, 'delegazione andrà in Svizzera per chiedere agli Usa di rispettare l'accordo'

ROMA, 20 GIU - "Una delegazione iraniana viaggerà in Svizzera per seguire e chiedere l'attuazione degli impegni della controparte" del memorandum con gli Usa "e chiarire come intendono rispettarli". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei citato dall'agenzia Fars, sottolineando che "l'altra parte deve adottare misure necessarie il prima possibile, altrimenti l'intero accordo sarà compromesso" e che "l'inizio dei negoziato per l'accordo finale è subordinato all'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa".

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