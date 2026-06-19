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Iran, 'condanniamo raid Idf in Libano, Usa responsabili violazione accordo'

ROMA, 19 GIU - Il portavoce del Ministro degli Esteri iraniano ha condannato fermamente le recenti operazioni militari israeliane e "gli atti terroristici" contro diverse regioni del Libano. Ismaeil Baghaei ha messo in guardia dalle immediate conseguenze delle azioni di escalation del regime e ha ritenuto gli Stati Uniti direttamente responsabili, citando le violazioni del memorandum di pace firmato il 17 giugno. Lo scrive Isna.

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