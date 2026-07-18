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Iran, colpita una base statunitense in Bahrein

TEHERAN, 18 LUG - L'esercito iraniano ha dichiarato oggi in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrein. "Durante l'operazione sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa, nel sud del Bahrein, nonché alcuni ponti", ha aggiunto il comunicato, citato dall'agenzia Fars.

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