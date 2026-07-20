TEHERAN, 21 LUG - L'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait. "Le forze di terra dell'esercito iraniano - afferma l'agenzia di Stato Irna citando fonti ufficiali dell'esercito - ha preso di mira con missili terra-terra i sistemi missilistici Himars dell'esercito terrorista statunitense di stanza nella base di Arifjan, in Kuwait".
Iran, colpita una base militare americana in Kuwait
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