TEHERAN, 06 SET - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello Stretto di Hormuz. "Le eroiche forze navali della Guardia rivoluzionaria islamica - si legge in una nota trasmessa dalla tv di Stato Irib - hanno attaccato un drone militare americano che stava cercando di entrare nell'area protetta dello Stretto di Hormuz".
Iran, attaccato un drone navale americano nello Stretto di Hormuz
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