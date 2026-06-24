NOVARA, 24 GIU - Un uomo di 35 anni, al lavoro nella raffineria Sarpom di Trecate, nel Novarese, è stato investito da un mezzo pesante. L'allarme è scattato intorno alle 9.30 e sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli incidenti sul lavoro). L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara.
Investito da un mezzo pesante in una raffineria nel Novarese
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