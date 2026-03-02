Giornale di Brescia
Investito da un camion in una ditta di trasporti, morto nel Vicentino

VICENZA, 02 MAR - Il dipendente di una ditta è stato investito e ucciso da un camion che era in fase di manovra. L'incidente mortale è avvenuto dopo la mezzanotte a Tezze sul Brenta (Vicenza), nella ditta Campagnolo Trasporti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare: da quanto risulta deceduto all'istante. Su quanto accaduto indagano i carabinieri e lo Spisal dell'azienda sanitaria, per ricostruire la dinamica dell'incidente.

VICENZA

