ROMA, 20 LUG - Sono ricoverati al Policlinico Gemelli due degli otto intossicati dalle esalazioni di cloro sprigionatesi ieri nella piscina di un centro sportivo di Mentana, alle porte di Roma. I due bambini, di 10 e 5 anni, erano stati inizialmente trasportati all'ospedale Sant'Andrea, dove sono arrivati con i classici segni di intossicazione, tra cui difficoltà respiratorie e rash cutaneo. Il bambino di 5 anni ha necessitato di supporto respiratorio. Nella giornata di ieri entrambi sono stati quindi trasferiti al Gemelli e ricoverati nell'Osservazione breve intensiva del Pronto soccorso pediatrico. Da quanto si apprende, le loro condizioni sono stabili, discrete: il bambino di 10 anni potrebbe essere dimesso già nel pomeriggio di oggi, mentre il più piccolo resterà in osservazione e prolungherà la degenza.
Intossicati dal cloro in piscina vicino Roma, i bimbi stabili al Gemelli
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