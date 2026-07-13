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Intesa Ue-Regno Unito, Londra partecipa al prestito da 90 miliardi per Kiev

BRUXELLES, 13 LUG - Accordo tra Ue e Regno Unito per l'adesione di Lontra al prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che ha finalizzato l'intesa con il primo ministro Keir Starmer a margine del vertice dei Volenterosi a Parigi. "Ciò consentirà all'Ucraina di avvalersi di una gamma più ampia di fornitori nel settore della difesa. In questo modo potrà procurarsi ciò di cui ha bisogno sul campo di battaglia", ha sottolineato von der Leyen.

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