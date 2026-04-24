Interrogazioni Pd e M5s su fondi a film neo sottosegretario Cannella

PALERMO, 24 APR - I deputati democratici della commissione Cultura della Camera hanno depositato un'interrogazione parlamentare al ministero della Cultura per fare piena luce su quanto emerso dopo un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa dal titolo 'Il film del sottosegretario Fdi alla Cultura finanziato dal ministero con 600mila euro'. Nell'articolo si parla di un romanzo scritto dal neo sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, ex assessore e vicesindaco di Palermo, dal titolo 'Task force 45-scacco al califfo', una storia di eroismo in formato thriller che racconta l'operazione di una elite delle forze armate italiane contro il network terroristico di Al Qaeda, Isis e talebani in Afghanistan. 'Il romanzo - si legge sempre su La Stampa - è diventato la sceneggiatura di un film finito sul tavolo della commissione che valuta le opere da finanziare. E premiata con ben 600mila euro'. Anche il deputato M5S Gaetano Amato ha annunciato la presentazione di un'interrogazione al ministro Giuli: "L'azione predatoria del partito di Giorgia Meloni nella cultura e nel cinema non smette di offrire ogni giorno dettagli sempre peggiori. Oggi Ilario Lombardo su La Stampa svela che il film del sottosegretario FdI alla cultura, Giampiero Cannella, sarebbe stato finanziato con 600 mila euro pubblici da una commissione che, nello stesso momento, ha avuto il coraggio di escludere il documentario su Giulio Regeni e The Echo Chamber, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci". "Diamo il benvenuto in Aula al sottosegretario Cannella di cui abbiamo appreso dalla stampa una certa capacità nel reperire risorse, riuscendo da vicesindaco di Palermo a finanziare per 600.000 euro un progetto cinematografico denominato 'Tf45' di cui è coautore. Chiederemo conto in altre sedi di questa situazione, perché è fondamentale comprendere quali siano i criteri con cui vengono assegnate le risorse pubbliche in Italia" ha affermato il deputato del Pd Andrea Casu, in un passaggio del suo intervento nel corso della seduta fiume della Camera sul decreto sicurezza. "Il film di cui è coautore il sottosegretario alla Cultura è stato premiato con uno stanziamento cospicuo. L'amichettismo di Fdi si è spinto al limite. Il melonismo ha superato i limiti della vergogna. Chiameremo il ministro Giuli e la stessa premier a rispondere di tutto questo nelle aule parlamentari, attraverso un'interrogazione parlamentare" dicono i senatori Cecilia D'Elia, capogruppo del Pd in commissione Cultura e Francesco Verducci, componente dello stesso organismo parlamentare.