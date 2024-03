Interrogato domani architetto che prestò nome Messina Denaro

PALERMO, 28 MAR - Si terrà domani l'interrogatorio di garanzia dell'architetto Massimo Gentile, arrestato ieri con l'accusa di associazione mafiosa per aver prestato l'identità al boss Matteo Messina Denaro e per aver acquistato per conto del capomafia una moto. Il professionista è difeso dall'avvocato Antonio Ingroia. Gentile, finito in manette insieme al tecnico radiologo Cosimo Leone e a un altro favoreggiatore, Leonardo Gulotta, che avrebbe messo a disposizione del latitanza la sua utenza telefonica, è originario di Campobello di Mazara, ma da anni vive in provincia di Monza dove si occupa di lavori pubblici per il Comune. L'inchiesta si allarga anche a chi nella sanità avrebbe coperto la latitanza del boss.