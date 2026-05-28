MOSCA, 28 MAG - La Nato sta di fatto conducendo "preparativi concreti per un conflitto armato su larga scala verso est". Lo ha affermato Serghei Naryshkin, direttore del Servizio di intelligence estera russo, durante una riunione internazionale di rappresentanti delle agenzie di sicurezza. "L'ascesa del militarismo nel campo euro-atlantico aumenta indubbiamente il rischio di un conflitto globale", ha osservato Naryshkin, citato da Interfax. "Tuttavia, è in nostro potere impedire di raggiungere il punto di non ritorno. La vera responsabilità richiede che tutti gli Stati, sia in Europa che negli altri continenti, smettano di pensare in termini di gioco a somma zero e, invece, cerchino soluzioni reciprocamente accettabili alle crisi acute attraverso il dialogo, il compromesso e il buon senso", ha dichiarato il capo dell'Intelligence esterna. L'Unione Europea è diventata un "blocco politico-militare con un focus anti-russo" ha dichiarato il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Serghei Shoigu. "La tendenza alla militarizzazione ha acquisito ulteriore slancio con l'arrivo della nuova amministrazione americana", ha affermato Shoigu, intervenendo al Forum internazionale sulla sicurezza a Mosca. "I documenti aggiornati di pianificazione strategica degli Stati Uniti rivedono il rapporto tra Washington e gli stati europei in materia di difesa. Gli americani hanno tracciato una rotta per trasferire maggiore autonomia ai loro alleati europei in materia di protezione delle frontiere e hanno richiesto un aumento delle spese per la difesa", ha chiarito il Segretario del consiglio di sicurezza, citato da Interfax. "Leader della militarizzazione sono Polonia e Stati baltici, che hanno già adempiuto al mandato della Nato di aumentare la spesa per la difesa al 3,5% del Pil entro il 2035, in anticipo rispetto alla scadenza prevista", ha precisato Shoigu.