KABUL, 20 LUG - "Almeno 20 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite" a causa delle inondazioni che hanno colpito la provincia del Nuristan nell'est dell'Afghanistan: lo afferma l'agenzia nazionale per la gestione dei disastri, precisando che "oltre 100 persone" risultano al momento "disperse".
Inondazioni in Afghanistan, '20 morti e oltre 100 dispersi'
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