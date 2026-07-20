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Inondazioni in Afghanistan, '20 morti e oltre 100 dispersi'

KABUL, 20 LUG - "Almeno 20 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite" a causa delle inondazioni che hanno colpito la provincia del Nuristan nell'est dell'Afghanistan: lo afferma l'agenzia nazionale per la gestione dei disastri, precisando che "oltre 100 persone" risultano al momento "disperse".

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