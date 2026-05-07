Indisponibili alcuni impianti per i rifiuti, Gualtieri corre ai ripari

ROMA, 07 MAG - Tre ordinanze per affrontare una fase definita "straordinaria e temporanea" e garantire la continuità del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti a Roma. A firmarle è stato il commissario straordinario per il Giubileo e sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, dopo la riduzione della capacità di trattamento e smaltimento dovuta alla temporanea indisponibilità di diversi impianti regionali, nazionali ed esteri segnalata da Ama. Nelle ultime settimane, spiegano dal Campidoglio, diversi impianti dove vengono conferiti i rifiuti romani sono stati interessati da una serie di criticità che ne hanno limitato o bloccato la capacità di ricezione. Una situazione che ha rallentato temporaneamente la regolare raccolta in alcuni quadranti della città. E in diverse zone, come segnalato da più parti, sono ricomparsi i sacchetti di immondizia abbandonati vicino ai cassonetti già pieni. Le ordinanze, della durata massima di 60 giorni, riguardano gli impianti Ama di Rocca Cencia, Ponte Malnome e viale dei Romagnoli. I provvedimenti autorizzano un aumento temporaneo dello stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati e dei materiali derivanti dalla tritovagliatura, aumentando anche l'operatività degli impianti. "Queste ordinanze - afferma il sindaco Roberto Gualtieri - consentono di superare una fase straordinaria e temporanea e garantire la continuità del servizio, ma confermano anche quanto sia necessario ridurre il ricorso di Roma agli impianti terzi". Per il sindaco, "una grande Capitale europea non può dipendere da soluzioni di riserva" e deve invece poter contare su "una propria autosufficienza impiantistica". Gualtieri richiama il termovalorizzatore e i nuovi impianti per il recupero della frazione organica, della carta, del cartone e del multimateriale, "che entreranno in funzione già dal prossimo anno". Anche l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi sottolinea come la situazione sia stata monitorata "costantemente insieme ad Ama" e come le ordinanze consentiranno di "riportare il servizio alla piena regolarità già nei prossimi giorni".