India: nozze vip per il figlio del magnate Mukesh Ambani

NEW DELHI, 01 MAR - Celebrità internazionali, miliardari, amministratori delegati delle più importanti società del mondo, star di Bollywood e del cricket si stanno riunendo in India, a Jamnagar, nello stato del Gujarat, per il gala che festeggia le prossime nozze, annunciate per giugno, di Anant Ambani, 28 anni, figlio dell'uomo più ricco dell'Asia e Radhika Merchant, anche lei figlia di un industriale. Sul red carpet del mega evento hanno già sfilato la pop star Rihanna, ingaggiata, secondo India Today, con un contratto da 9 milioni di dollari, che intratterrà gli invitati assieme all'illusionista David Blaine, Mark Zuckerberg, Bill Gates, e le superstar Amitab Bachchan e Sharukh Kahn. La lista degli oltre 1200 ospiti dell'evento prematrimoniale include vari altri miliardari indiani come Gautam Adani, Kumar Mangalam Birla, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger, con cui Reliance, il gruppo di Ambani, ha appena concluso una fusione, il fondatore di BlackRock Larry Fink, il capo esecutivo di Alphabet Sundar Pichai, l'ex primo ministro canadese Stephen Harper, quello svedese Carl Bildt, l'ex primimo ministro australiano Kevin Rudd, il re del Bhutan e Ivanka Trump. Due sere fa, Ambani accompagnato dalla moglie Nita e dalla coppia dei futuri sposi ha offerto una cena ai 50mila abitanti di Jamnagar, dove è nata la sua azienda. Il miliardario, che nel 2018 ha organizzò a Jaipur un analogo evento per il matrimonio della figlia, il cui costo venne calcolato pari a 100 milioni di dollari, sta facendo costruire un complesso di tempi a Jamnagar "per mantenere l'identità culturale e spirituale dell'India al centro dei festeggiamenti per il matrimonio".