'Incriminato negli Usa l'ex presidente di Cuba Raul Castro'

NEW YORK, 20 MAG - L'ex presidente cubano Raul Castro e cinque altre persone sono state incriminate da un gran jury della Florida. Lo riportano Fox e Cbs. Le accuse riguardano l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I due velivoli appartenevano a un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani.