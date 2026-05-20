Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

'Incriminato negli Usa l'ex presidente di Cuba Raul Castro'

NEW YORK, 20 MAG - L'ex presidente cubano Raul Castro e cinque altre persone sono state incriminate da un gran jury della Florida. Lo riportano Fox e Cbs. Le accuse riguardano l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I due velivoli appartenevano a un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...