ISTANBUL, 08 LUG - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto un incontro con la premier Giorgia Meloni a margine del vertice Nato di Ankara. Lo riferisce l'ufficio della presidenza della Repubblica turca, aggiungendo che Erdogan ha avuto un incontro bilaterale in precedenza anche con il presidente francese Emmanuel Macron.
Incontro Erdogan-Meloni a margine del vertice Nato
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