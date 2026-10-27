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Incidente sul lavoro, muore un operaio di 20 anni

PERUGIA, 27 OTT - Un operaio di 20 anni è morto mentre stava lavorando con un macchinario in un terreno nella zona di Valtopina, in provincia di Perugia. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l'elisoccorso Nibbio ma i soccorsi sono stati vani. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo.

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