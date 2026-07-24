BOLOGNA, 24 LUG - Incidente sul lavoro nella notte all'Interporto di Bentivoglio nel Bolognese. Un operaio egiziano di 35 anni è caduto da un carrello elevatore che stava manovrando dopo un impatto con la parete di un magazzino di una ditta che si occupa di servizi di trasporto corrieristico nazionale e internazionale. L'uomo è stato portato in ospedale al Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità. Sono intervenuti i carabinieri di Malalbergo e Minerbio per gli accertamenti.
Incidente sul lavoro all'Interporto di Bologna, 35enne cade da carrello e si ferisce
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