Incidente scuolabus, il guidatore dell'auto era senza patente

MAZARA DEL VALLO, 29 MAG - Era senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto il 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese. E' quanto emerso dai primi accertamenti della polizia locale. Nella sua vettura c'erano la moglie incinta e cinque bambini. L'uomo è ricoverato in ospedale. E' sotto shock il dipendente comunale Giuseppe Di Stefano, autista dello scuolabus coinvolto nell'incidente. Anche lui è stato portato in ospedale dove si è recato il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, e gli assistenti sociali del Comune.