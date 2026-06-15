ANCONA, 15 GIU - Si aggrava ancora, a tre morti e tre feriti, il tragico incidente stradale avvenuto ieri all'alba, a Morrovalle nel Maceratese: è deceduto nella Divisione di Rianimazione dell'ospedale di Torrette ad Ancona dove si trovava ricoverato in gravissime condizioni, Giorgio Franceschini, 21 anni, che viaggiava con alcuni amici a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura in un tratto della superstrada dove c'è uno scambio di carreggiata. Erano già deceduti ieri Nicolas Calabrese, 20 anni, che si trovava sul sedile passeggero anteriore sulla stessa auto di Franceschini, e Christian Perugini, 41 anni, al volante dell'altra vettura su cui era da solo. Altri tre giovani sono rimasti feriti nell'incidente stradale, tra i quali uno che versa in condizioni gravissime all'ospedale regionale di torrette. Due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti, invece nell'altro tragico incidente, avvenuto ieri quasi in contemporanea con l'altro ma ad Ancona: le vittime sono Davide Paglialunga, 21 anni, e Pietro Borsini, 20 anni. Altri tre giovani sono rimasti feriti.
Incidente nel Maceratese, morto in ospedale un 21enne
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