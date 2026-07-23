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Incidente nautico nella notte in Laguna di Venezia, morto un uomo

VENEZIA, 23 LUG - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della Laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina, dalla Guardia Costiera che era intervenuta per un incidente nautico, avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa cinque ore di ricerche, che erano state attivate, assieme a Vigili del fuoco e Guardia di Finanza, su segnalazione di un parente della vittima, che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.

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