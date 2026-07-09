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Incidente in cantiere nel Fiorentino, muore 48enne

SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 09 LUG - Un 48enne è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino (Firenze). Ancora da chiarire la dinamica. Sembra che l'uomo stesse lavorando quando sarebbe stato colpito da un macchinario, cadendo a terra. Soccorso in codice rosso è poi deceduto durante il trasferimento in ospedale. Presenti sul posto la polizia scientifica, la squadra mobile e gli operatori del Pissl (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) del Dipartimento della prevenzione dell'Asl.

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