Inchiesta sulla sanità: Procura Palermo chiude indagini per Cuffaro e altri 8

PALERMO, 20 MAR - La Procura di Palermo ha chiuso l'indagine sull'illecita gestione degli appalti e delle nomine nella sanità regionale. I pm hanno notificato 9 avvisi di conclusione dell'inchiesta, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio: tra i destinatari del provvedimento l'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, ai domiciliari con le accuse di corruzione e traffico di influenze.