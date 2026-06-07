Inchiesta sul consolato Usa a Milano, convalidato il secondo arresto

MILANO, 07 GIU - La gip Angelica Cardi ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Aji Appukuttan, nato in India, 52 anni il prossimo luglio, considerato il "caporale operativo" e l'"intermediario tra società e lavoratori" nell'indagine sullo sfruttamento della manodopera indiana nel cantiere del nuovo Consolato statunitense realizzato dalla divisione italiana di Caddell Construction in piazzale Accursio a Milano. Nell'inchiesta dei pm Paolo Storari e Mauro Clerici con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, quello di Appukuttan è il secondo arresto dopo quello di domenica scorsa di Ulas Demir, il manager bloccato a Orio al Serio mentre stava prendendo un volo per Istanbul.