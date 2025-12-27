Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Inchiesta sanità in Sicilia, respinta la richiesta di scarcerazione di Cuffaro

AA

PALERMO, 27 DIC - Resta ai domiciliari l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali e l'ha condannato al pagamento delle spese del giudizio. L'ex presidente della Regione Siciliana è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in un comitato d'affari che ha gestito nomine, concorsi pubblici e appalti nella sanità dell'isola. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame fatta dall'ex autista e fedelissimo di Cuffaro, Vito Raso, anche lui coinvolto nell'inchiesta, a cui era stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALERMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario