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Incendio vicino spiaggia San Teodoro, evacuata azienda agricola

SAN TEODORO, 31 AGO - Un elicottero biturbina AS332 Super Puma sta intervenendo su un incendio di interfaccia urbano-rurale a San Teodoro, tra la spiaggia de La Cinta, oggi molto frequentata da turisti, e lail paese, La protezione civile ha già evacuato in via precauzionale un'azienda agricola della zona, mentre non risulta l'allontanamento dei bagnanti dal litorale. E' stato richiesto anche l'invio di due Canadair, il primo già arrivato sul posto.

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