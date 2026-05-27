Incendio su una nave in cantiere nel porto di Napoli, nessun ferito

NAPOLI, 27 MAG - Un incendio è divampato in serata a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Poco prima delle 19 l'unità ha lanciato via radio il mayday per incendio a bordo, chiedendo assistenza alla Capitaneria di porto e l'intervento dei soccorsi. Dal traghetto non sarebbe stata indicata con precisione l'area interessata dalle fiamme ma, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il rogo si sarebbe sviluppato nei ponti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Poco dopo sono intervenuti alcuni rimorchiatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo; successivamente sono giunti una motovedetta della Guardia Costiera e i Vigili del fuoco da terra. Al momento non risultano conseguenze per i membri dell'equipaggio e per gli operai di ditte esterne presenti a bordo; questi ultimi, secondo quanto riferito dal comando della nave, sarebbero stati evacuati in tempo. Il porto di Napoli è rimasto comunque operativo ma la Capitaneria di porto, per agevolare le operazioni di soccorso e spegnimento, ha interdetto le aree prospicienti i moli 29 e 30. Attualmente risultano ancora all'opera tre rimorchiatori e una motovedetta; la colonna di fumo levatasi dalla nave è stata osservata da diverse zone della città mentre nell'area portuale si avverte un forte odore acre. La GNV Phoenix è un traghetto ro/ro costruito nel 2002 per la flotta Tirrenia; è lunga 214 metri, larga 26 e ha una stazza lorda di 35.736 tonnellate. L'unità batte bandiera italiana.