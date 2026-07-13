PARIGI, 13 LUG - L'incendio che ha devastato 800 ettari nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, "potrebbe" avere "un'origine dolosa", ha affermato questa mattina, in una visita sul posto, il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez. "Ci sono stati una decina di punti in cui il fuoco è stato appiccato in un perimetro di 1.000 metri - ha detto il ministro - e questo lascia supporre che potrebbe trattarsi di un incendio doloso". "Abbiamo buone speranze di poter spegnere le fiamme in giornata - ha aggiunto - ma per il trattamento dell'incendio ci vorranno diversi giorni o settimane".
Incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud est di Parigi, 'forse doloso'
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