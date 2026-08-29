ALBERONA, 29 AGO - É stato spento questa mattina, dopo tre giorni, un incendio scoppiato nella zona boscata di Alberona (Foggia), a circa 1000 metri di altezza. Sono ancora in corso le attività di bonifica da parte dei vigili del fuoco. Il rogo ha distrutto circa 28 ettari di bosco e pineta e fino a questa mattina ci sono state diverse riprese del fuoco per la presenza di aghi di pino stratificati e per il forte vento caldo che spira in zona da giorni. Sul posto sta operando anche il Dod (direttore operazioni di spegnimento) per il coordinamento dell'attività di soccorso.
Incendio nel Foggiano, fiamme in bosco e pineta spente dopo tre giorni
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