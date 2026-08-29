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Incendio nel Foggiano, fiamme in bosco e pineta spente dopo tre giorni

ALBERONA, 29 AGO - É stato spento questa mattina, dopo tre giorni, un incendio scoppiato nella zona boscata di Alberona (Foggia), a circa 1000 metri di altezza. Sono ancora in corso le attività di bonifica da parte dei vigili del fuoco. Il rogo ha distrutto circa 28 ettari di bosco e pineta e fino a questa mattina ci sono state diverse riprese del fuoco per la presenza di aghi di pino stratificati e per il forte vento caldo che spira in zona da giorni. Sul posto sta operando anche il Dod (direttore operazioni di spegnimento) per il coordinamento dell'attività di soccorso.

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