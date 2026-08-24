MILANO, 24 AGO - Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella serata di oggi nella zona industriale di Erbusco, in provincia di Brescia, interessando uno stabilimento nel quale vengono realizzati componenti in vetroresina destinati al settore nautico e imbarcazioni di lusso. L'allarme è scattato poco dopo le 22. Sul posto sono confluite numerose squadre dei vigili del fuoco, chiamate a fronteggiare un rogo particolarmente intenso e difficile da circoscrivere. La principale preoccupazione dei soccorritori riguarda la possibile estensione delle fiamme alle strutture vicine. In particolare, le squadre stanno creando una barriera di protezione attorno a un altro insediamento produttivo che utilizza polistirolo e materiali sintetici, sostanze che potrebbero alimentare ulteriormente l'incendio. L'intervento è ancora in corso e la situazione resta sotto osservazione. Non sono al momento disponibili indicazioni ufficiali sulle cause del rogo, sull'entità dei danni o sull'eventuale coinvolgimento di persone.
Incendio nel Bresciano, fiamme nei capannoni delle barche di lusso
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