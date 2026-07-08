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Incendio in un capannone, alta colonna di fumo a Milano

MILANO, 08 LUG - Un incendio è scoppiato, verso sera, a Milano nel quartiere Bovisa, in via don Giovanni Minzoni, in un capannone di un corriere. Quattro squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo stanno intervenendo al momento sul luogo da cui si è alzata una alta colonna di fumo nero sprigionatasi visibile a chilometri di distanza.

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