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Incendio in palazzina nel Milanese, due intossicati e 20 evacuati

MILANO, 10 LUG - I vigili del fuoco di Milano sono impegnati dalla mezzanotte per domare un incendio scoppiato in una palazzina di due piani a Cuggiono, nel Milanese. Due persone sono rimaste intossicate mentre una ventina di residenti è stata fatta uscire dallo stabile per sicurezza. I vigili sono intervenuti con una trentina di uomini e svariati mezzi e si trovano ancora sul posto per spegnere le ultime fiamme.

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