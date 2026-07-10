MILANO, 10 LUG - I vigili del fuoco di Milano sono impegnati dalla mezzanotte per domare un incendio scoppiato in una palazzina di due piani a Cuggiono, nel Milanese. Due persone sono rimaste intossicate mentre una ventina di residenti è stata fatta uscire dallo stabile per sicurezza. I vigili sono intervenuti con una trentina di uomini e svariati mezzi e si trovano ancora sul posto per spegnere le ultime fiamme.
Incendio in palazzina nel Milanese, due intossicati e 20 evacuati
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